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Malatya'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Arguvan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İHA | 13.11.2019 - 15:08..
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Arguvan-Malatya yolunun 7. kilometresinde yaşanan kazada, Süleyman Karasu (55) yönetimindeki gübre yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

Gübre yüklü kamyon devrildi: 1 ölü VİDEO

SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE KURTARDI

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken, kaza sırasında kamyon içerisinde sıkışan sürücü, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri sürücüye hemen müdahale etti, ancak hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamyonda bulunan sürücünün oğlu Özkan Karasu ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin’in de olay yerine gelerek incelemede bulunduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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