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Malatya'da dikkatsizlik kaza ile sonuçlandı

Akaryakıt istasyonundan atık toplayan gencin çalışır durumda bıraktığı motosikleti, park halindeki araca çarptı. Motosikleti durdurmak isteyen bir vatandaş, hafif yaralandı.

İHA | 15.10.2019 - 15:47..
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Malatya'da, bir akaryakıt istasyonunda kaza yaşandı.

Atık kağıt toplamak için arkasına sepet bağlanan motosikleti ile akaryakıt istasyonuna gelen genç, motosikletini çalışır vaziyette bırakarak çöpteki boş kutuyu almaya gitti.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Çalışır vaziyetteki motosiklet kendiliğinden hareket ederek, park halindeki otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşlar ve motosikletin sahibi genç, kazayı önlemek için elinden geleni yaptı, ancak motosiklete hakim olamadı.

Çalışır durumda bıraktığı motosiklet ortalığı birbirine kattı İZLE

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