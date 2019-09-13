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Malatya'da dolandırıcılar altınlarla yakalandılar

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan 4'ü Suriyeli 5 kişi, Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

İHA | 13.09.2019 - 15:54..
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Malatya'nın Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan M.G.'yi (19) telefonla arayan kişiler, kendilerini  polis ve savcı olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısının bulunduğunu söyledi.

ALTIN VE PARALARINI HİLEYLE ALDILAR

Ardından şüpheliler, paniğe kapılan M.G.'den evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi. M.G, evindeki altın ve paraları poşete koyup belirtilen yere bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.G, durumu polise bildirdi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren takip sonucu şüphelilerin kullandığı aracı ve plakasını belirledi. Aracın Doğanşehir ilçesinde olduğunu ve şüphelilerin Şanlıurfa'ya kaçmaya çalıştığını tespit eden polis, 4'ü Suriye uyruklu 5 şüpheliyi Sürgü Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Malatya'da dolandırıcılar altınlarla yakalandılar

2 BİN LİRA VE ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin A.E, F.Ş, H.Z, İ.Ş, ile M.E üzerinde yaptığı aramada iç çamaşırı ve çoraplarına gizlenmiş, 20 cumhuriyet altını, 3 yarım altın, 2 çeyrek altın, 2 yüzük, 2 çift küpe, 1,5 metre uzunluğunda altın zincir, 5 burma bilezik, 2 bin 340 TL ile 80 sim kart ele geçirildi. Malatya'da dolandırıcılar altınlarla yakalandılar

2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli sevk edilen şüphelilerden İ.Ş ve M.E, tutuklandı, A.E, F.Ş, ile H.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da dolandırıcılar altınlarla yakalandılar

Malatya'da dolandırıcılar altınlarla yakalandılar

Malatya'da dolandırıcılar altınlarla yakalandılar

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