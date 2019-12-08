Malatya'da elektrik akımına kapılan bir kişi öldü

Malatya'nın İnönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde, Denizcan Evsen, Devlet Demir Yolları Gar'ında duran yük vagonunun üzerine çıktı.

TÜM VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Yüksek voltajlı elektrik akımına kapılan Evsen'in vücudunun tamamında yanıklar oluşması sonucunda ağır yaralandı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Evsen, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Denizcan Evsen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Denizcan Evsen'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.