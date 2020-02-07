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Malatya'da fırtına, taziye çadırını uçurdu

Belediye ekiplerince kurulan taziye çadırı, şiddetli fırtına sonrası hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Meteoroloji ise bölgede beklenen kuvvetli rüzgarlara karşı uyarı yaptı.

DHA | 07.02.2020 - 15:37..
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Malatya'da dün akşam çıkan şiddetli fırtına, bugün de etkili oldu.

Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa kurulan taziye çadırı, şiddetli rüzgarda uçtu. Rüzgar sonrası branda uçarken, çadırın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

METEOROLOJİ UYARIDA BULUNDU

Öte yandan meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgârlara dikkat. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerine ait hava tahmin raporuna göre, 7 Şubat Cuma günü saat 12.00 ile 10 Şubat Pazartesi günü saat 18.00'e kadar bölge genelinde devam eden rüzgârlara karşı tedbirli olunmalı. Cuma günü doğu ve güneyli yönlerden, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise kuzey ve kuzey batılı yönlerinden orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.

Açıklamada; olası ulaşımda aksama, çatı uçması, kar örtüsü bulunan yerlerde tipi, çığ, baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Malatya'da fırtına, taziye çadırını uçurdu

Malatya'da fırtına, taziye çadırını uçurdu

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