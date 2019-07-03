Malatya'da freni boşalan kamyonet otomobile çarptı

Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates yüklü kamyonetin, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşaldı.

YOLDAN GEÇENLER DE YARA ALDI

Aracı kontrol etmeye çalışan sürücü, bu sırada Yılmaz Arslan'ın kullandığı 34 JD 6079 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kazada araçların sürücüleri ile otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.