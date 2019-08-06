Malatya'da göle giren İranlı 4 kardeşten biri boğuldu

10 bardak kahve ya da 10 saat uyku olmadan enerjinizi artırmanın yolları...

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Kurban eti saklama yöntemleri

11 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı'ndan sonra kalan etleri, dolabınızda nasıl korumanız gerektiği ile ilgili bir haber derledik.