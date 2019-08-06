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Malatya'da göle giren İranlı 4 kardeşten biri boğuldu

Battalgazi'de bulunan Karayakaya Baraj Gölü'ne giren 4 kardeşten, 3'ünü çevredeki vatandaşlar kurtardı. Suda boğulan 10 yaşındaki kız çocuğunun cesedini ise dalgıçlar çıkardı.

DHA | 06.08.2019 - 15:51..
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Malatya'nın merkez ilçelerinden Battalgazi'de bulunan Atabey İskelesi'ne ailesiyle gelen İran uyruklu Yasemin Amerikahali, Rana Nourzeh, Maria Nourzeh ve ismi henüz öğrenilemeyen kardeşler, serinlemek için Karayakaya Baraj Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra 4 kardeş çırpınmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER 3 KARDEŞİ KURTARDI

Çevredekiler suya atlayarak 3 kardeşi kurtardı, fakat 10 yaşındaki Yasemin Amerikahali gözden kayboldu. Sudan çıkarılan 3 kardeş, hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine bölgeye, büyükşehir belediyesi dalgıçları ve sağlık ekibi sevk edildi.

Malatya'da göle giren İranlı 4 kardeşten biri boğuldu

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Dalgıçların yarım saatlik çalışmasıyla, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yasemin'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Malatya'da göle giren İranlı 4 kardeşten biri boğuldu

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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