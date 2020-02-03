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Malatya'da hasarlı bina yıkım işlemi sırasında çöktü

Malatya'da depremden dolayı ağır hasar alan bina, yıkım çalışmaları esnasında çöktü.

İHA | 03.02.2020 - 06:23..
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Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremin etkili olduğu Malatya’da ağır hasarlı binaların güvenli şekilde yıkılma işlemine başlanıldı.

5 BİNİN ÜZERİNDE AĞIR HASARLI EV VAR

5 binin üzerinde ağır hasarlı evin olduğu Malatya'da, dün itibariyle başlayan yıkım çalışmalarında kent merkezinde bulunan Sivas Caddesi üzerindeki Yağmur Apartmanı kontrollü şekilde yıkılmaya başlanıldı.

Depremde hasar alan bina yıkılırken çöktü VİDEO

BİNA ÇÖKTÜ

Yıkım çalışmalarının sürdürüldüğü esnada, 27 yıllık 6 katlı Yağmur Apartmanı çöktü. Çökme anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, alınan güvenlik önlemleri nedeniyle yaralanan olmadı. Çökme sonrası her yeri duman kaplarken, ağır hasarlı binaların yıkımlarının süreceği belirtildi.

Malatya'da hasarlı bina yıkım işlemi sırasında çöktü

Malatya'da hasarlı bina yıkım işlemi sırasında çöktü

Malatya'da hasarlı bina yıkım işlemi sırasında çöktü

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