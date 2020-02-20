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Malatya'da içinde 4 kişinin olduğu araç gölete uçtu

Malatya'da içerisinde 4 kişinin bulunduğu iddia edilen bir araç köprüden gölete uçtu.

İHA | 20.02.2020 - 07:54..
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Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde seyir halinde olan bir araç henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı gölet üzerinde bulunan köprünün demir korkuluklarını aşarak gölete düştü.

3 KİŞİ ÇIKARILDI

İçerisinde 4 kişinin bulunduğu değerlendirilen araç gölette gözden kaybolurken, araç içerisinde bulunan 2 kişi polis ve çevredeki vatandaşların yardımı ile göletten çıkarıldı.

Yaklaşık olarak 25 dakika gölet içerisinde kurtarılmayı bekleyen belli aralıklarla yardım çığlıkları atan 1 kişi ise Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı dalgıç ekibi tarafından suda donmak üzere iken son anda kurtarıldı.

Malatya'da içinde 4 kişinin olduğu araç gölete uçtu

DÖRDÜNCÜ KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Araçta 4'üncü bir kişinin de bulunduğu iddiası üzerine gölet içerisinde yaklaşık olarak 2,5 saat çalışma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı dalgıç ekibi olumsuz hava şartları nediyle çalışmalara sabaha karşı ara verdi. Göletten çıkarılan 3 kişinin kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da içinde 4 kişinin olduğu araç gölete uçtu

Malatya'da içinde 4 kişinin olduğu araç gölete uçtu

Malatya'da içinde 4 kişinin olduğu araç gölete uçtu

Malatya'da içinde 4 kişinin olduğu araç gölete uçtu

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