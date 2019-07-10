Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'ndeki kavşakta M.B. yönetimindeki 34 AT 6691 plakalı otomobil, A.O.T. yönetimindeki 01 DK 904 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Kazada sürücülerden A.O.T. ve yolculardan H.M.Ş. (83) ile S.B. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan H.M.Ş., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar oradan da Malatya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.