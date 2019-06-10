Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da akşam saatlerinde Yaka Mahallesi’nde kaza meydana geldi.

Gizem Kaya yönetimindeki otomobil ile Mikail Karakuş yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, hurdaya dönen otomobillerde sıkışan sürücüler Gizem Kaya ve Mikail Karakuş ile Sıdıka Göktürk, Ünal Dinçer ve Hüseyin Karaavcı yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralılardan, Gizem Kaya ile Sıdıka Göktürk ve Ünal Dinçer'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan ise yol, otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

























