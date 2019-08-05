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Malatya'da iki otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı

Çiftlikten kaçan 50 at ve tay karayoluna çıktı. Yolda ilerleyen 2 otomobilin çarptığı 3 tay öldü, 5 kişi yaralandı.

DHA | 05.08.2019 - 00:28..
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Akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolunda kaza meydana geldi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 50 at ve tay henüz bilinmeyen nedenle çiftlikten kaçtı.

3 TAY ÖLDÜ

Kayseri yönüne ilerleyen Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 otomobil ile Almanya'dan gelen Yılmaz Akdemir yönetimindeki W YQ 155 plakalı otomobil karayoluna çıkan atlara çarptı. Kazada otomobillerin çarptığı 'İpek Hatun, Bodrum Güzeli ve Bir Güzel' isimli 3 tay öldü.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü Kalender Kırbıyık ile Ayten, Diyar, Zilan ve Küvan Akdemir yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çiftlikten kaçan diğer atları bulmak için inceleme başlatan ekipler, sürücüleri at çıkmasına karşın yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Ekiplerin kaçan atlardan 39'unu bulduğu, 8'inin ise arama çalışmalarının sürdüğü belirlendi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da iki otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı

Malatya'da iki otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı

Malatya'da iki otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı

Malatya'da iki otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı

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Malatya'da iki otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı

Malatya'da iki otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı

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