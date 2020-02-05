Malatya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Olayın ardından bölgeye ambulans ve güvenlik güçleri sevk edilirken, kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Her iki araçta bulunan T.B., Ö.Pi., M.I., M.D. ve Y.İ. isimli yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ ARAÇ DA HURDAYA DÖNDÜ

Kaza sonrası iki araç kullanılamaz hale gelirken olay yerine gelen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ve İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş’dan kazayla ilgili bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.