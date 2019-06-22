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Malatya'da ilçe merkezine inen kurt yiyecek aradı

Malatya'da yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

AA | 22.06.2019 - 17:04..
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Yaklaşık bir haftadır sağanağın etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, Darende ilçesine inerek mahalle aralarında yiyecek aradı.

İlçenin Zaviye Mahallesi'nde tarihi Somuncu Baba Külliyesi önüne kadar gelen kurt, külliyedeki ve Tohma Kanyonu girişindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Malatya'da ilçe merkezine inen kurt yiyecek aradı

"KAYISI BAHÇESİNDE GÖZDEN KAYBOLDU"

Külliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakkı Geçer, gece nöbetçi olduğu sırada külliye önünde bir hareketlilik gördüğünü söyledi.

İlk önce köpek zannettiğini dikkatli bakınca kurt olduğunu anlayıp hemen durumu polise bildirdiğini anlatan Geçer, "Saat 02.15 sularıydı, sonra dışarı çıkıp peşinden koşarak yüksek sesle bağırdım. Sesten korkan kurt, kaçarak uzaklaştı. Sonrasında kamera kayıtlarına baktığımızda kurt, bir kayısı bahçesine girerek gözden kayboluyor." dedi.

Malatya'da ilçe merkezine inen kurt yiyecek aradı

Malatya'da ilçe merkezine inen kurt yiyecek aradı

Malatya'da ilçe merkezine inen kurt yiyecek aradı

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