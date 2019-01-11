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Malatya’da iş yerine pompalı tüfekle saldırı

İş yerinin kapı ve camlarına çok sayıda saçma isabet etti.

İHA | 11.01.2019 - 06:33..
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Malatya’da C.Y.’ye ait iş yerinin önüne otomobille gelen şüpheli şahıs araçtan aldığı pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Açılan ateş sonucunda iş yerinin kapı ve camlarına çok sayıda saçma isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Malatya’da iş yerine pompalı tüfekle saldırı

İNCELEME BAŞLADI

Olay yerinde yapılan inceleme de 10’a yakın tüfek kartuşu bulunurken polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen iş yeri sahibi C.Y. olayın şokunu yaşadığını belirterek saldırıyı kimlerinin düzenlemiş olduğuna dair herhangi bir fikrinin olmadığını söyledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Malatya’da iş yerine pompalı tüfekle saldırı

Malatya’da iş yerine pompalı tüfekle saldırı

Malatya’da iş yerine pompalı tüfekle saldırı

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