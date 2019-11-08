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Malatya'da kaçak sigara operasyonu

İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda 6 ton tütün ele geçirildi.

İHA | 08.11.2019 - 16:30..
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Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda sevkiyat yapılacağı bilgisi üzerine Malatya İl Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, Malatya girişinde bulunan Kömürhan Köprüsü girişinde bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu.

Araçta narkotik köpeğinin yardımı ile yapılan aramalarda eşyalar arasına gizlenmiş 6 ton kıyılmış tütün, 5 bin 350 karton makaron, bin 650 adet pipo tütünü, 350 paket kaçak sigara ve 78 adet makaron doldurma makinesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da kaçak sigara operasyonu

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