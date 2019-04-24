Malatya’da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılığı ve silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik bu sabah, 13 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. ,
KAÇAKÇI 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 679 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.