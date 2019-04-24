taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8793
Euro
6.593
Altın
1273.14
Borsa
96332.75
Gram Altın
240.608

Malatya’da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

İl genelinde silah ticareti ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İHA | 24.04.2019 - 14:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılığı ve silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik bu sabah, 13 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. ,

KAÇAKÇI 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 679 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Malatya’da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Malatya’da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Malatya’da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Malatya’da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metrobüs tacizcisini ifşa etti

Metrobüs tacizcisini ifşa etti

341
Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

351
Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

107
Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

193
Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

629
Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

646
Yasmin Erbil sunucu oluyor

Yasmin Erbil sunucu oluyor

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir