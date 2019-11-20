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Malatya'da kaldırımı çitlerle kapattılar

Bir sokakta belediye tarafından yapılan kaldırım, özel mülkiyete girdiği gerekçesiyle arsa sahibi tarafından tel çitlerle kapatılınca, vatandaşlar tepki gösterdi.

İHA | 20.11.2019 - 10:20..
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde her gün yürüdükleri kaldırımın tel çitlerle kapatıldığını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

VATANDAŞ DURUMA ANLAM VEREMİYOR

Belediyenin yıllardır yaptığı kaldırımın özel mülkiyet alanına girdiği gerekçesiyle bir arsa sahibi tarafından tel çitlerle kapatılmasına tepki gösteren bazı vatandaşlar, bu duruma bir anlam veremediklerini söyledi. Konunun mahkemelik olup olmadığını da bilmediklerini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini dile getirdiler.

Malatya'da kaldırımı çitlerle kapattılar

Malatya'da kaldırımı çitlerle kapattılar

Malatya'da kaldırımı çitlerle kapattılar

Malatya'da kaldırımı çitlerle kapattılar

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