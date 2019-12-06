Malatya'da kar nedeniyle kapanan yolda hastaya ulaşıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol ve asfalt ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Beydağı Mahallesi Balıkdere Küme Evleri mezrasında rahatsızlanan 65 yaşındaki akciğer hastası Kamber Sezer'in çağrısını aldı.
EKİPLER KAPALI YOLU AÇTI
Belediye ekipleri, sağlık ekiplerinin hastaya bir an önce ulaşması için kapalı yolu açtı. Zor koşullardaki 2 saatlik çalışmanın ardından hastaya ulaşıldı. İlk müdahalesi evde yapılan hasta, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.