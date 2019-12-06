taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7708
Euro
6.4074
Altın
1474.72
Borsa
108757.98
Gram Altın
273.442
Bitcoin
42558.66

Malatya'da kar nedeniyle kapanan yolda hastaya ulaşıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu kapalı olduğu için hastanın imdadına, Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.

İHA | 06.12.2019 - 13:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol ve asfalt ekipleri,  kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Beydağı Mahallesi Balıkdere Küme Evleri mezrasında rahatsızlanan 65 yaşındaki akciğer hastası Kamber Sezer'in çağrısını aldı.

EKİPLER KAPALI YOLU AÇTI

Belediye ekipleri, sağlık ekiplerinin hastaya bir an önce ulaşması için kapalı yolu açtı. Zor koşullardaki 2 saatlik çalışmanın ardından hastaya ulaşıldı. İlk müdahalesi evde yapılan hasta, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya'da kar nedeniyle kapanan yolda hastaya ulaşıldı

Malatya'da kar nedeniyle kapanan yolda hastaya ulaşıldı

Malatya'da kar nedeniyle kapanan yolda hastaya ulaşıldı

Malatya'da kar nedeniyle kapanan yolda hastaya ulaşıldı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

975
Ceren Özdemir'in katili pişman değil

Ceren Özdemir'in katili pişman değil

401
Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

540
Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

52
Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

67
Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

84
Duvara bantlanmış muz 120 bin dolara satılıyor

Duvara bantlanmış muz 120 bin dolara satılıyor

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir