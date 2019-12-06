Malatya'da kar nedeniyle kapanan yolda hastaya ulaşıldı

Bursa'da yaklaşık 1 milyon lira değerindeki kamuflajları çalan 4 şüpheli, malzemeler ile birlikte yakalandı.

5 gündür kayıp olan 2 amatör dağcı, metale hassas helikopterler ile karış karış aranıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu kapalı olduğu için hastanın imdadına, Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.

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Can Çelebi ile ilk romanı, Bir Yara Bir Dilsiz Oda’yı konuştuk

Can Çelebi ile şiddeti bir erkek olarak kadının gözünden anlattığı romanı “Bir Yara Bir Dilsiz Oda”yı konuştuk…