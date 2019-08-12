Malatya'da komşular arasında satırlı-bıçaklı kavga

Malatya'da gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde kavga meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçak, satır ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Ali, Şaban ve Adile Tanrıverdi ile Nihat ve Feyzullah Karakuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, iki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için mahalle ve hastanelerde önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

























