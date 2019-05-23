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Malatya'da komşuların av üfekli kavgası: 3 yaralı

Malatya'da, komşu olan iki grup arasında çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA | 23.05.2019 - 03:52..
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Olay, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallede iki komşu arasında arasında bilinmeyen bir neden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Her iki tarafın yakınlarının da dahil olduğu kavgada iddiaya göre; Nuri T., yanındaki av tüfeği ile komşularına doğru doğru ateş açtı.

Malatya'da komşuların av üfekli kavgası: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Murat C., Dolunay G. ve Buse Elif G., yaralandı. Yere yığılan yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da komşuların av üfekli kavgası: 3 yaralı

Olay yerine gelen polisler tarafından yapılan çalışmada Nuri T., yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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