Malatya'da korona tedbiri: 506 bin 208 lira ceza kesildi

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koroavirüs salgınının birçok ülkede hızlı yayılım göstererek dünyayı tehdit etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen salgından, Malatya'daki vatandaşları korumak ve salgının yayılımının engellenmesi için tedbirler uygulandığı kaydedildi.

EN DÜŞÜK CEZA 789 TL OLDU

Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bu noktada önlemler aldığı belirtilen açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 55 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282'nci maddesi uyarınca kişi başı 3 bin 150 TL, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağını ihlal eden 322 kişiye kişi başı 789 TL, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişiye kişi başı 789 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 35 kişiye kişi başı 789 TL cezai işlem uygulandığı vurgulandı.

5 BİN 28 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Alınan tedbir kararlarına uymayarak ihlal eden 477 kişiye 506 bin 208 lira idari para cezası kesildiği belirtilen açıklamada, sokağa çıkması yasak olan 3954 kişinin ise uyarılar yapılarak evlerine dönmelerinin sağlandığı, vatandaşların taleplerinin karşılanması amacıyla 5 bin 28 personelin görev yaptığına dikkat çekildi.