Malatya'da yaşayan down sendromlu Derviş A. (14) ile Mert S. (9), koronavirüse yakalanarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Virüsü atlatarak sağlıklarına kavuşan Derviş A. ile Mert S.'nin tedavisi ise bugün tamamlandı.

SAĞLIKÇILARDAN 23 NİSAN SÜRPRİZİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara sürpriz yapmak isteyen sağlık çalışanları da, hastaneyi süsledi.

Çocuklar taburcu olurken, doktorlar tarafından alkışlarla karşılandı. Hem taburcu oldukları, hem de 23 Nisan sürprizi yapıldığı için mutlu olan çocuklar, aileleri tarafından evlerine götürüldü.

Aileleri de çocuklarının iyileşmeleri ve 23 Nisan gibi anlamlı bir günde taburcu edilmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Malatya'da, koronayı yenen iki çocuğa sürpriz ViDEO