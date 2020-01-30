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Malatya'da markette müşteriler arasında kavga

Malatya'da bir kişi, markette tartıştığı kişiler tarafından darbedilmesi sonucu ağır yaralandı.

İHA | 30.01.2020 - 02:52..
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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde, Akpınar Meydanı'nda bulunan bir markette alışveriş yapan M.Ç. (44) ile müşteriler arasında tartışma çıktı.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.Ç. aldığı darbeler neticesinde ağır yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan M.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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