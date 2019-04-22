Malatya’da Minibüs otomobile çarptı: 2 yaralı

Malatya’da çevre yolu istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan A.K. yönetimindeki minibüs aynı yöne ilerleyen N.Ş. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.Kaza da araç sürücüleri yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

















