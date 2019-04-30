Malatya’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde akrabalarını ziyarete giden Muharrem Kökoğlu’nun kullandığı otomobil, şarampolden uçtu. Araç sürücüsü Muharrem Kököoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Hatice Kökoğlu ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İTFAİYE YARDIMA GELDİ
Kazanın ardından bölgede sağlık ekipleri yönlendirilirken, araç içerisindeki sürücü ve yaralı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartıldı.
Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise Pütürge İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.