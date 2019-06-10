Malatya'da araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya-Gölbaşı karayolu Çelikhan çıkışında, Hakkı A. idaresindeki 02 NA 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
Kazada Nazlı Aslantürk olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile birlikte Nuriye Bakmaz ve Özden Aslantürk yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.