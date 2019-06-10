taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.846
Euro
6.6139
Altın
1326.63
Borsa
93809.09
Gram Altın
249.219

Malatya'da araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İHA | 10.06.2019 - 08:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Malatya-Gölbaşı karayolu Çelikhan çıkışında, Hakkı A. idaresindeki 02 NA 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada Nazlı Aslantürk olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile birlikte Nuriye Bakmaz ve Özden Aslantürk yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

437
İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

519
Almanya'da camilere saldırılar

Almanya'da camilere saldırılar

106
Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

240
Amine Gülşe'den Özil hamlesi

Amine Gülşe'den Özil hamlesi

24
Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

50
Eser Yenenler evlendi

Eser Yenenler evlendi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir