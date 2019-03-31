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Malatya'da oy verme kavgası: 2 ölü

Malatya'nın Pötürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

DHA | 31.03.2019 - 11:26..
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Saat 10.30 sıralarında Bölünmez Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda silahlar konuştu.

OY VERME KAVGASI KANLI BİTTİ

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ TABANCAYLA VURULUP ÖLDÜ

Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

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