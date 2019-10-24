Malatya'da park halindeki araçlara silahlı saldırı

Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde, bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

Park halinde bulunan bir araca otomobilden silahla ateş açan H.H.N., olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinde kaçtı.

1 GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde olayın şüphelisi H.H.N. ile beraberindeki 1 kişiyi olayda kullanılan suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

BİR SALDIRI DAHA DÜZENLENDİ

İlk olaydan 8 saat sonra sabaha karşı 05.00 sularında, Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir saldırı düzenlendi.

Meydana gelen diğer olayda ise içerisinde K.Y.,A.Y. ile birlikte 2 kişinin bulunduğu otomobilden, park halindeki bir otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayın ardından İnönü Üniversitesi Bulgurlu köyü istikametine kaçtıkları tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerince olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Polis ekiplerinin, her iki olayla ilgili başlatmış olduğu çalışma sürüyor.