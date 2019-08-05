Malatya'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı

Malatya’da uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halinde iken araçta inen 2 şüpheli kaçtı.

30 DAKİKA KOVALAMACA

Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından ekipler 2 şüpheliden birini bir varilin diğerini ise çöp konteyneri içerisinde Aslan sokakta yakalarken, otomobil ile kaçan 3 şüpheliyi de Paşaköşkü Mahallesi Dağcılar sokakta yakaladı.

Polis ekiplerine bir süre direnen şüphelilerden 4’ü yapılan incelemelerin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olaya karışan aracın emniyet otoparkına çekildiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.













