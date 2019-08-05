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Malatya'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı

Polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan 5 şüpheli kovalamacanın ardından yakayı ele verdi. Yakalananlardan biri çöpten çıktı.

İHA | 05.08.2019 - 04:42..
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Malatya’da uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halinde iken araçta inen 2 şüpheli kaçtı.

30 DAKİKA KOVALAMACA

Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından ekipler 2 şüpheliden birini bir varilin diğerini ise çöp konteyneri içerisinde Aslan sokakta yakalarken, otomobil ile kaçan 3 şüpheliyi de Paşaköşkü Mahallesi Dağcılar sokakta yakaladı.

Polis ekiplerine bir süre direnen şüphelilerden 4’ü yapılan incelemelerin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olaya karışan aracın emniyet otoparkına çekildiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı

Malatya'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı

Malatya'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı

Malatya'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı

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