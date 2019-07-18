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Malatya'da sağanak kayısı üreticilerini vurdu

Yazıhan ilçesinde sağanak yağış aniden bastırınca üreticiler önlem almakta zorlandı.

İHA | 18.07.2019 - 20:44..
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Kayısının başkenti Malatya'da hasat dönemi sürerken, sergende kurutulan kayısılar yağmur altında kaldı.

Yazıhan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış Yeniköy Mahallesi'ndeki kayısı üreticilerini vurdu.

YAĞIŞ ANİDEN BASTIRDI

Üreticiler her ne kadar kendi imkanlarıyla ürünlerini yağmurdan korumak istese de aniden bastıran yağış karşısındaki başarılı olamadı. Tonlarca kayısının yağmurdan etkilendiği olay sonrasında kayısı üreticileri yetkililere çağrıda bulunarak mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi.

Malatya'da sağanak kayısı üreticilerini vurdu

Malatya'da sağanak kayısı üreticilerini vurdu

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