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Malatya'da, sandalyeden düşen kadın öldü

Bir apartmanın ikinci katındaki dairede dengesini kaybederek yere düşen, 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

DHA | 12.07.2019 - 23:23..
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Malatya'da akşam saatlerinde, Zafer Mahallesi'nde acıl bir olay meydana geldi.

4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Vehbiye İlhan, çocuk odasında bulunan elbise dolabına eşya yerleştirmek için sandalyenin üzerine çıktı

İlhan, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

CANSIZ BEDENİ İNCELENMEK ÜZERE OTOPSİYE ALINDI

Sesi duyan yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağılık ekipleri yaptığı kontrolde İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vehbiye İlhan'ın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

Malatya'da, sandalyeden düşen kadın öldü

Malatya'da, sandalyeden düşen kadın öldü

Malatya'da, sandalyeden düşen kadın öldü

Malatya'da, sandalyeden düşen kadın öldü

Malatya'da, sandalyeden düşen kadın öldü

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