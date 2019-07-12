Malatya'da, sandalyeden düşen kadın öldü

Malatya'da akşam saatlerinde, Zafer Mahallesi'nde acıl bir olay meydana geldi.
4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Vehbiye İlhan, çocuk odasında bulunan elbise dolabına eşya yerleştirmek için sandalyenin üzerine çıktı
İlhan, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.
CANSIZ BEDENİ İNCELENMEK ÜZERE OTOPSİYE ALINDI
Sesi duyan yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağılık ekipleri yaptığı kontrolde İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vehbiye İlhan'ın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.