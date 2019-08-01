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Malatya'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mehmet Bahadır Safir, hayatını kaybetti.

DHA | 01.08.2019 - 02:54..
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, gece saatlerinde ilçeye bağlı Boztepe Mahallesi Sarsap tüneli çıkışında kaza meydana geldi.

Hekimhan'a yönünde ilerleyen Mehmet Bahadır Safir yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonetin altında kalan Safir, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Safir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Malatya'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Malatya'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Malatya'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

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