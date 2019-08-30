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Malatya'da şiddetli rüzgar can aldı

Malatya'da şiddetli rüzgar nedeniyle hastane inşaatında çalışan işçilerin üzerine levha düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de ağır yaralandı.

İHA | 30.08.2019 - 17:44..
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yan kısmında bulunan ve yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatının helikopter pistinde rüzgarın etkisiyle savrulan saç levha, inşaat işçilerinin üzerine düştü.

Olayda, Fatih Türkeş (29) ile Özgür Keskin yaralandı.

Malatya'da şiddetli rüzgar can aldı

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatih Türkeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Fatih Türkeş'in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri olayın gerçekleştiği helikopter pistinde inceleme yaptı. Olayda ağır yaralanan inşaat işçisi Özgür Keskin'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Malatya'da şiddetli rüzgar can aldı

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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