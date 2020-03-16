taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3977
Euro
7.1517
Altın
1462.05
Borsa
88892.94
Gram Altın
302.214
Bitcoin
31260.68

Malatya'da silah ticareti yapan 14 kişi yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah ve mermi satın aldıkları belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.

İHA | 16.03.2020 - 14:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan planlı çalışma neticesi, Malatya ve ilçelerindeki 24 adreste, toplam 90 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucu, silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli ve bunlardan silah ve mermi satın aldıkları tespit edildiği ileri sürülen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dosya kapsamında yapılan ara yakalamalar ve ikamet ve iş yeri aramaları neticesinde, 9 adet ruhsatsız tabanca, bin 709 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 63 adet av tüfeği kartuşu 7 adet 6136 kapsamında kesici alet ele geçirildi.

Operasyon kapsamında aranan 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 1 şüphelinin ise firar olarak aranması devam ediyor.

Malatya'da silah ticareti yapan 14 kişi yakalandı

Malatya'da silah ticareti yapan 14 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Kadıköy'de mobil belediye hizmeti başladı
Kadıköy Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında mobil hizmet noktalarıyla vatandaşlara hizmet sunuyor.
Şehidin eşi bir kız çocuğu dünyaya getirdi
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un, hamile olan eşi doğum yaptı.
Bursa'da kahvede oturan adam tabancayla vuruldu
Alacak verecek meselesi yüzünden eski elemanı tarafından, bacağından vurulan yaşlı adam hastaneye kaldıralarak tedaviye alındı.
Başsavcılık sahte belgeye ilişkin soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
785
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
91
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
327
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
206
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
159
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
64
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir