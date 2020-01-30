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Malatya'da silahla başından vurulmuş bir kişi bulundu

Malatya'da yol kenarında başından silahla vurularak ağır yaralanan bir kişi bulundu.

İHA | 30.01.2020 - 01:54..
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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı, Bağtepe Mahallesi'nde, yol kenarında kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan şahsın başının arka kısmından silahla vurulduğunu belirlerken, durumu ağır olan şahıs Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. İsminin H.G. (28) olduğu öğrenilen şahsın hayati tehlikesi bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da silahla başından vurulmuş bir kişi bulundu

Malatya'da silahla başından vurulmuş bir kişi bulundu

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