Malatya’da Akpınar Meydanı’nda çatışma meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü Akpınar Meydanı’nda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Malatya’da silahlı çatışma: 3 gözaltı VİDEO



15 DAKİKA KOVALAMACA YAŞANDI

Karşılıklı birbirlerine silahla ateş açan şüpheliler ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce araçlarla kaçmaya çalıştı. Seyir halinde iken karşılıklı olarak birbirlerine ateş açmaya devam eden şüpheliler polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakika kovalamaca sonucunda Üçbağlar Mahallesi Muhtar Sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Araçlara kurşunların isabet ettiği olayda 3 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri olaya karışan araçlarda detaylı inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

















