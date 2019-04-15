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Malatya'da silahlı kavga: 11 gözaltı

Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 11 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 21:19..
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Malatya'da Tuğla Fabrikası mevkiinde karşılaşan ve husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleri ile saldırdı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler olay yerine gelen polisi görünce bölgeden uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin araçlarından inmesiyle şüpheliler olay yerinin yanındaki bahçelere kaçmaya çalıştı. Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca 11 kişi gözaltına alındı.
Polis, olay yerinde bulunan 2 tabanca ile av tüfeğine el koyarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'da silahlı kavga: 11 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 11 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 11 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 11 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 11 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 11 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 11 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 11 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 11 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 11 gözaltı

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