Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Malatya'nın Yeşilkaynak Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki grup karşılaşması sonucu tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma giderek büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

2 KARDEŞ AĞIR YARALANDI

Kavgada tüfekle ateş edilmesinin ardından Rıdvan ile Ferdi Tuçar kardeşler ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kardeşin durumunun ağır olduğu belirtildi.

3 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırmada boş kartuş ve parayı incelemek için emniyete götürdü.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kavgadan sonra kaçan ve eşgalleri belirlenen 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.