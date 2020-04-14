taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7924
Euro
7.4236
Altın
1713.24
Borsa
96398.64
Gram Altın
374.44
Bitcoin
46632.62

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan 3 kişi yakalandı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Malatya'nın Yeşilkaynak Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki grup karşılaşması sonucu tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma giderek büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

2 KARDEŞ AĞIR YARALANDI

Kavgada tüfekle ateş edilmesinin ardından Rıdvan ile Ferdi Tuçar kardeşler ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kardeşin durumunun ağır olduğu belirtildi.

3 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırmada boş kartuş ve parayı incelemek için emniyete götürdü.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kavgadan sonra kaçan ve eşgalleri belirlenen 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

İlginizi Çekebilir
Mersin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Alkol alan iki kişinin tartışması sonucu büyüyen kavgada biri göğsünden bıçaklanırken, kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de elinden yaralandı.
Aksaray'da, ehliyetsiz genç sürücü polisten kaçamadı
Yirmi yaş altı sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayan genç, ehliyetsiz olarak kullandığı otomobille polisten kaçarken kovalamaca sonucu yakalandı.
İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
İzmir’in Bornova ilçesinde ters yönden gelen motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Müşterileri için özel steril bölme oluşturdu
Kırtasiyeci Murat Kengeç, koronavirüs salgınına karşı dükkanının içine özel bir bölme yaparak, gelen müşterileri için önlem aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
745
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
237
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
176
Bilim insanları: Sıcak havalar, koronavirüsü etkilemiyor
Bilim insanları: Sıcak havalar, koronavirüsü etkilemiyor
80
Devlet Bahçeli TBMM’de
Devlet Bahçeli TBMM’de
49
Koronanın tedavisi tüm vatandaşlara ücretsiz yapılacak
Koronanın tedavisi tüm vatandaşlara ücretsiz yapılacak
146
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir