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Malatya’da silahlı kavga

İki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA | 11.03.2019 - 02:46..
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Malatya’da bir akaryakıt istasyonunda iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı olayda ismi henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi bacaklarına isabet eden kurşunlar sonucunda yaralandı.

Malatya’da silahlı kavga

ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheli şahıs polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri 7 adet boş kovan buldu.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da silahlı kavga VİDEO


Malatya’da silahlı kavga

Malatya’da silahlı kavga

Malatya’da silahlı kavga


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