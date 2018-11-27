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Malatya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

silahlı saldırıya uğrayan şahsın yakınları, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen kişilerin otoparkına silahla saldırdı.

İHA | 27.11.2018 - 23:18..
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Kernek Mahallesi Yuvam sokakta bulunan bir iş yerine otomobil ile gelen 2 kişi tarafından tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi olduğu öğrenilen A.Ç. (24) sırtına isabet eden saçmalar soncunda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Ç. hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayın gerçekleştiği iş yerinde detaylı incelemede bulundu.

Malatya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİNİN YAKINLARI DA KARIŞTI

Bu olayın ardından ise saldırıya uğrayan kişinin yakınları iddiaya göre olayı gerçekleştiren kişilerin Salköprü Mahallesi Boztepe Caddesi üzerinde bulunan otoparkına saldırdı. Silahların kullanıldığı olayda E.H.T. (30), C.Ö. (45), A.Y. (51) isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili ise 3 şüpheli gözaltına alındı.

İki olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Malatya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Malatya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

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