1 Kasımpaşa, Kayserispor'un serisini 5 golle bitirdi Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, konuk ettiği Kayserispor'u 5-1 mağlup etti ve son 3 maçından 2'sini kazanmış oldu.

2 Malatya'da sırtını duvara yaslayan kadın düşerek öldü 3 katlı apartmanın teras katında yaslandığı duvarın çökmesi sonucu düşen kadın hayatını kaybetti.

3 Niğde'de reklam panoları güllerle süslendi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için, reklam panolarının üzerine güller yapıştırıldı.

4 Erdoğan'dan Yunanistan'a kapıları aç çağrısı Mültecilerin Avrupa'ya gitmesine izin vermeyen Yunanistan'a çağrı yapan Erdoğan, "Sen de kapıları aç, bu yükten kurtul" dedi.

5 Beşiktaş'ta döner bıçağıyla müşterisini yaraladı Tartıştığı müşterisini bıçakla yaralayan döner ustası gözaltına alındı.

6 Öldü denilen Kral Selman, törende ortaya çıktı Kraliyet ailesinde yaşanan gözaltı dalgası sonrası, Selman bin Abdülaziz'in yaşamını yitirdiği iddiaları, gündeme bomba gibi düştü.