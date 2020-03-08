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Malatya'da sırtını duvara yaslayan kadın düşerek öldü

3 katlı apartmanın teras katında yaslandığı duvarın çökmesi sonucu düşen kadın hayatını kaybetti.

AA | 08.03.2020 - 16:01..
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Malatya'nın Uçbağlar Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Şavur, 3 katlı apartmanın terasındayken, sırtını yasladığı duvarın çökmesi üzerine duvarla birlikte aşağı düştü.

Malatya'da sırtını duvara yaslayan kadın düşerek öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zeynep Şavur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Malatya'da sırtını duvara yaslayan kadın düşerek öldü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan Şavur'un yakınları, olay yerinde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Yapılan incelemenin ardından Zeynep Şavur'un cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da sırtını duvara yaslayan kadın düşerek öldü

Malatya'da sırtını duvara yaslayan kadın düşerek öldü

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