Malatya'da sırtını duvara yaslayan kadın düşerek öldü

Malatya'nın Uçbağlar Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Şavur, 3 katlı apartmanın terasındayken, sırtını yasladığı duvarın çökmesi üzerine duvarla birlikte aşağı düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zeynep Şavur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Acı haberi alan Şavur'un yakınları, olay yerinde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.
Yapılan incelemenin ardından Zeynep Şavur'un cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.