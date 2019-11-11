Malatya'da soba zehirlenmesi: 2 ölü

Hamidiye Mahallesi'nde Halil ve Hülya Sevim çiftinden dünden beri haber alamayan yakınları zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

EKİPLER MASKEYLE GİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve girdi. Sobadan sızan dumandan etkilenmemek için gaz maskesi takarak odaya giren itfaiye erleri Halil ve Hülya Sevim çiftini yerde hareketsiz yatarken buldu.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevim çiftinin öldüğünü belirledi.Olayı duyup eve koşan aile yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.