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Malatya'da sokağa çıkanlara drone ile uyarı

Koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, drone ile dışarıda olanlara sesli uyarıda bulunuyor.

İHA |
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Malatya'da sokağa çıkanlara drone ile uyarı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlamanın uygulandığı büyükşehirler arasında yer alan Malatya’da da İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, drone ile kenti havadan mercek altına aldı.

Malatya’da ilk kez havalanan sesli drone ile de dışarıda olan vatandaşlar uyarılıyor.

Malatya'da sokağa çıkanlara drone ile uyarı ViDEO

DRONE İŞE YARADI, SOKAKLAR BOŞ KALDI

Kent merkezinde dolaşan drone, sokağa çıkanlara sesli olarak dışarıda olmamaları gerektiğini söylüyor.

Drone ile havadan da görüntülenen Malatya kent merkezinde cadde ve sokakların büyük oranda boş olduğu görüldü.

Malatya'da sokağa çıkanlara drone ile uyarı

Malatya'da sokağa çıkanlara drone ile uyarı

Malatya'da sokağa çıkanlara drone ile uyarı

Malatya'da sokağa çıkanlara drone ile uyarı

Malatya'da sokağa çıkanlara drone ile uyarı

Malatya'da sokağa çıkanlara drone ile uyarı

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