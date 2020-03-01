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Malatya'da sözleşmeli er kazada hayatını kaybetti

Malatya'da, otomobil önündeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sözleşmeli er Emre Özdemir, hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

DHA | 01.03.2020 - 09:35..
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Malatya-Elazığ kara yolu Hisartepe mevkisinde ilerleyen Emre Özdemir (24) yönetimindeki 44 AS 646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Menderes Ç., yönetimindeki 02 EF 444 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'da sözleşmeli er kazada hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Emre Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdemir'in arkadaşı ağır yaralı Suat G. ise ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay yeri incelemelerinin ardından Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya'da sözleşmeli er kazada hayatını kaybetti

HAKKARİ'DE GÖREV YAPIYORDU

Öte yandan, Özdemir'in Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve memleketi Malatya'ya izinli olarak geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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