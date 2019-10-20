taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

Malatya'da takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Malatya'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda içinde 7 kişinin olduğu araç yoldan çıktı.

İHA | 20.10.2019 - 22:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Edinilen bilgilere göre; Halil D.(32) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı.Ters dönen araçta sıkışan Remziye D.(24), Merve D.(18), Öznur D.(22), Sefa D.(25), Buğlem D. (7), Eymen D.(2) ile araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'da takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı

7 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılardan Halil D. ile Eymen D. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer 5 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

365
Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde

Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde

250
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

67
Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu

Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu

878
Malatyalılar ile Adıyamanlılar arasında sınır kavgası

Malatyalılar ile Adıyamanlılar arasında sınır kavgası

302
İsrail medyası boşa çıkan Kürdistan hayallerine ağlıyor

İsrail medyası boşa çıkan Kürdistan hayallerine ağlıyor

197
Prens Selman'dan ManU için 3.5 milyar euro

Prens Selman'dan ManU için 3.5 milyar euro

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir