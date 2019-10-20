Malatya'da takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Edinilen bilgilere göre; Halil D.(32) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı.Ters dönen araçta sıkışan Remziye D.(24), Merve D.(18), Öznur D.(22), Sefa D.(25), Buğlem D. (7), Eymen D.(2) ile araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılardan Halil D. ile Eymen D. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer 5 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.