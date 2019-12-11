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Malatya'da tefecilere operasyon düzenlendi

Malatya'da tefecilere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İHA | 11.12.2019 - 05:08..
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Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "tefecilik" suçuna yönelik olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, faizle borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları ayrıca, borcunu ödeyemeyenleri icraya verdikleri, tehdit ve darp ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya'da tefecilere operasyon düzenlendi

ÇOK SAYIDA SENET VE DEKONT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 30 bin TL para, çok sayıda senet ve dekontlar ele geçirilerek el konulurken, şüphelilere ait, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 işyeri faaliyetten men edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Malatya'da tefecilere operasyon düzenlendi

Malatya'da tefecilere operasyon düzenlendi

Malatya'da tefecilere operasyon düzenlendi

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