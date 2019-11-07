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Malatya'da telefon dolandırıcıları yakalandı

Vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İHA | 07.11.2019 - 17:31..
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31 Ekim günü Malatya’da bir vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Dolandırıldığını anlamayan mağdur, kendisine verilen talimat ile evindeki para ve ziynet eşyalarını dolandırıcıların belirlediği yere bıraktı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Dolandırıcıların parayı aldığı bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kısa sürede şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti.

ZİYNET EŞYALARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

2 şüpheli şahıstan birinin Osmaniye, birinin de Şanlıurfa’da olduğu belirlenince, bahse konu illerdeki emniyet güçleri ile birlikte eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden biri Osmaniye Otogarı’nda gözaltına alınırken, üzerinde 59 bin 750 TL, 2 cep telefonu, 1 bilezik, 1 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, 7 ata altını, 1 yarım altın, 1 altın yüzük ve 36 Suudi Riyali ele geçirildi.

Telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi -1

DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Diğer şüpheli ise Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucunda Akçakale ilçesinde gözaltına alındı. Şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 18 bin 750 TL, 1 tam altın, 1 yarım altın, 2 telefon ve Suriye vatandaşına ait bir kimlik ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan her 2 şüpheli de Malatya’ya getirilirken, sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler.

Telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi -2

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