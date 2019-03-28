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Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken tır’ın çarptığı 21 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA | 28.03.2019 - 05:47..
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Malatya’da Ankara karayolu Havaalanı Kavşağı mevkiinde, kent merkezi istikametinden gelerek Ankara istikametine seyir halinde olan U.E. yönetimindeki tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yaşar Er’e çarptı.

Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Mustafa Yaşar Er hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
TIR şoförü U.E’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı

Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı

Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı

Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı


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