Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı

Malatya’da Ankara karayolu Havaalanı Kavşağı mevkiinde, kent merkezi istikametinden gelerek Ankara istikametine seyir halinde olan U.E. yönetimindeki tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yaşar Er’e çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Mustafa Yaşar Er hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TIR şoförü U.E’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



















