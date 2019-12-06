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Malatya'da tombala operasyonu

Kumar oynanan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 37 şahsa 11 bin 840 TL idari para cezası kesildi.

İHA | 06.12.2019 - 11:07..
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Malatya'da Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi'nde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, tombala oynatılan yerlere karşı yapılan çalışmalarda, ruhsatsız bir işyerine operasyon düzenlendi.

37 KİŞİYE 11 BİN 840 TL CEZA

Operasyonda tombala diye tabir edilen oyunla, kumar oynandığı tespit edilen iş yerinin işletmecisi olan 1 şüpheli şahıs hakkında ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı görülen 37 şahsa ise 11 bin 840 TL idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Ayrıca şüpheliler arasında Malatya 11. Asliye ceza mahkemesi tarafından "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma" suçundan aranan T.Y. isimli bir kişi de yakalanarak Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Malatya'da tombala operasyonu

Malatya'da tombala operasyonu

Malatya'da tombala operasyonu

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